Riparte il nuovo anno accademico e riprendono i corsi di lingua e cultura catalana all'Università degli Studi di Sassari ed Alghero. A tenerli sarà il professor Ismael Sahún Costas. L'offerta andrà dal livello iniziale a quello intermedio, e la cultura giocherà un ruolo fondamentale.

Oltre all'insegnamento, i corsi prevedono un'ampia gamma di attività extracurriculari dove gli studenti potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Gli studenti potranno dimostrare il proprio livello linguistico con i test di valutazione e certificazione della conoscenza del catalano come lingua straniera organizzati dall'Istituto Ramon Llull. Allo stesso tempo, gli studenti avranno la possibilità di prender parte ad uno dei soggiorni linguistici gratuiti offerti in estate in vari territori dove si parla la lingua catalana come le Isole Baleari, Valencia e Girona.

In questi soggiorni, organizzati anche dall'Istituto, studenti provenienti da tutto il mondo si incontrano e condividono le loro esperienze, oltre a vivere la cultura dei diversi Paesi.

© Riproduzione riservata