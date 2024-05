Si intitola "Soffia! Balenottere e delfini del Santuario Pelagos" la mostra fotografica che verrà proposta dal 15 al 18 maggio nella sala Duce di Palazzo Ducale a Sassari. L'iniziativa è promossa e coordinata dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari per sensibilizzare sull'importanza della tutela della biodiversità marina. Sarà visitabile gratuitamente il 15 maggio, dalle 15:30 alle 18:30; il 16 e 17 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 e il 18 maggio, dalle 9 alle 12.30.

I visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un percorso virtuale dedicato alla conoscenza delle varie specie di cetacei e delfini che abitano il Mediterraneo, nonché alle loro vulnerabilità e alle azioni necessarie per proteggerle. Proprio per questo è stato istituito nel 1991 il Santuario Pelagos che si estende tra Sardegna, Liguria e Toscana.

Esposte 38 fotografie di grande formato che raffigurano cetacei e tartarughe, così come una collezione di reperti ossei e biologici di delfini, balene e capodogli, illustranti numerosi aspetti dell’evoluzione e della biologia dei cetacei, insieme a un campionario di materiale plastico e attrezzi da pesca.

Per quanto riguarda le scuole, sarà disponibile un team di biologi marini e naturalisti di Seame Sardinia, associazione Onlus dedicata alla tutela e alla conservazione del mare e delle sue risorse.

