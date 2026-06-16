Seconda edizione a Sassari per la rassegna letteraria “All’ombra del Barbacane”, realizzata da LaC Libraie al Centro, con il contributo del Comune di Sassari attraverso i finanziamenti per la rete Thàmus e la collaborazione della Cooperativa di Comunità Ajò Sassari. Da giugno a settembre, piazza Castello ospiterà per undici giovedì, alle ore 19, altrettanti appuntamenti con autori, libri, storie, dialoghi e incontri nel cuore della città. Ogni serata, ad accesso libero, sarà introdotta da improvvisazioni musicali di giovani artisti sassaresi.

Il primo appuntamento è in programma il 18 giugno, con l’anteprima di “Giallo a Valle delle Magnolie”, il nuovo libro di Gavino Zucca, in dialogo con Francesca Arca. Si torna in piazza Castello il 25 giugno con Fabritziu Dettori e il suo “Linga Sassaresa”, con l’introduzione di Roberta Pippia.

Le serate di luglio si aprono giovedì 2 con l’intervento di Marco Atzeni sul tema “La condizione della donna, disagio psichico e credenze popolari nella Sassari di inizio '900”, uno spunto dal suo secondo libro Nina e Tonino, affiancato da Tiziana Marranci. In collaborazione con il Festival poetico internazionale della Sardegna “Ottobre in Poesia”, il 9 luglio Nello Rubattu intervista Gesuino Nemus, autore del recente "La bambina che vide gli occhi di Dio (Elliot)".

Giovedì 16 sarà la volta di Simone Azzu, al suo esordio letterario con "Albergo Savoia" presentato da Alessandro Cadoni, mentre l’incontro del 23, “Narratrice di donne, di libri e di miele”, sarà animato da Cristina Caboni, autrice di La rotta delle stelle, intervistata da Lalla Careddu. Il 30 luglio il giornalista e saggista Gianni Garrucciu, all’esordio nella narrativa con "Mercanti di anime", incontra Antonello Grimaldi.

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