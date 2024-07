Il Centro Commerciale Naturale-Stelle del Centro con il progetto “L’identità in vetrina” si prefigge l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Sassari e di celebrare i tanti aspetti della festa religiosa e civile dei Candelieri. La prima iniziativa è la mostra “L’Arte celebra i Candelieri–Ritratti di Gremianti” dell’artista Francesco Farina. Curata dall’Associazione CLIC – Circolo delle Lingue delle Informazioni e delle Culture, l'esposizione di dipinti e disegni sarà inaugurata il 1° agosto alle ore 18 nella Biblioteca Universitaria del MiC a Sassari, in via E.Costa /piazza Fiume.

La mostra sarà visitabile sino al 31 agosto, con orario 9-19.30 nei giorni feriali e 9-12,30 il sabato. L’ esposizione sarà arricchita da una selezione delle carte e dei volumi appartenenti alla Biblioteca Universitaria che testimoniano e descrivono la storia dei Gremi e dei Candelieri della Città di Sassari.

All’inaugurazione interverranno lo storico dell’arte Alessandro Ponzeletti che presenterà le opere dell’artista Francesco Farina, il direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari del Ministero della Cultura Giovanni Fiori, lo storico Paolo Cau e il presidente dell’Intergremio Fabio Madau.

La presidente del CCN Giusy Mura dichiara “Siamo determinati a proseguire l’impegno sino ad oggi garantito dal CCN per la promozione della Città e della sua identità. Abbiamo anche ben chiaro che il tessuto culturale, produttivo e commerciale rappresenta il cuore pulsante della nostra Comunità e vogliamo operare affinché si consolidi nell’intero Centro Urbano.”

