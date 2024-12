Nel giorno di Santo Stefano il teatro comunale Andrea Parodi, di Porto Torres, offre al pubblico una commedia in salsa sassarese, rappresentata in tre atti, dal titolo “La Famiria magnatuttu” , a cura della compagnia La Quinta di Mario Olivieri ed Eleonora Nurra. Giovedì 26 dicembre il sipario si apre alle 19 per uno spettacolo esilarante di Ugo Niedda per la regia di Grazia Olivieri.

In scena una famiglia che ospita dei parenti scrocconi, i quali ogni estate arrivano per farsi le vacanze gratis alle spalle degli ospiti. Non solo ne approfittano per consumare cibo, bevande e un letto, ma ogni anno lasciano l’abitazione senza mai pagare nulla. Stanco di questa situazione, il padrone di casa decide di mettere in atto un piano per liberarsi di loro una volta per tutte.

Gli interpreti della commedia tutta da ridere sono Luciano Sias, capofamiglia vessato, Rosanna Ledda la moglie dispotica, Maria Sanna la figlia unica, Mario Olivieri capo magnatuttu, Grazia Olivieri figlia stralunata, Luigi Sias figlio finto hippy e Marco Langiu falso medico. La direzione artistica è di Marco Olivieri.

© Riproduzione riservata