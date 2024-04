Una giornata che vuole promuovere l’arte, con la Danza come tema principale. È “A Passo d’Anima”, in programma a Villaurbana il prossimo 12 maggio, organizzata dalla Scuola di Danza “La Sylphide”, diretta da Maria Grazia Dessì, e dalla Consulta Giovani. La manifestazione si pone come obiettivo quello di promuovere l’arte della danza, della pittura e della fotografia tramite dimostrazioni, spettacoli di danza e un’esposizione artistica, dal tema “Danza come espressione dell’anima”, di pittura e fotografia.

Dalla mattina alla sera sarà un susseguirsi di appuntamenti negli spazi di via Roma e nel piazzale del Comune. Dalle 11 alle 13 il via con la lezione dimostrativa di danza, aperta al pubblico. Alla stessa ora, e fino alle 19.30, l’esposizione fotografica e pittorica delle opere del Concorso legate al tema della danza. Dalle 15 alle 20 gli spettacoli di danza, con le allieve della Scuola di Danza “La Sylphide” e le coreografie di Maria Grazia Dessì.

Alle 20, infine, la cerimonia di premiazione con la proclamazione dei vincitori del concorso (i primi 3 per ogni categoria), individuati sulla base della valutazione di una giuria mista.

«L’intento – commenta Dessì – è parlare il più possibile di arte, collaborare il più possibile all’interno del paese. Penso che più ci mettiamo assieme e più si possono fare cose belle».

© Riproduzione riservata