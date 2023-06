È il primo tributo all’artista Francesco Pilu, il leader dei Cordas et Cannas scomparso lo scorso dicembre, ma “Pintas in musica”, il concerto di musica tradizionale, che si svolgerà a Padru domenica 25 giugno, è soprattutto un momento intimo e raccolto con cui la comunità vuole ricordare l’amico e l’artista.

Pilu era infatti molto legato al paese del Monte Acuto, e la Pro Loco locale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha voluto rendergli un omaggio musicale sulle note di quelle sonorità folk con cui Francesco Pilu, stimato polistrumentista, ha girato i palchi della Sardegna e d’Italia, partecipando a diversi festival anche all’estero.

«Ricordare Francesco Pilu è molto importante - ha commentato il sindaco di Padru, Antonello Idini - non solo per il fatto che lui sia stato un grande amico, ma soprattutto perché Francesco, con le sue note, parole e voce, ha fatto conoscere il nome del nostro Comune, Padru, in tutto il mondo. La musica, ispirata al suo paese d'origine e alla sua tanto amata Sardegna, lo ha reso, come pochi, ambasciatore della tradizione nel mondo e, nonostante questo ha sempre mantenuto la sua caratteristica umiltà. Forse è anche per questo che possiamo ricordarlo tra i grandi».

E a Padru di recente è stato anche realizzato un murales in ricordo di Francesco Pilu, che considerava questo paese come la sua prima casa. L’atmosfera del concerto di domenica sarà quella di una serata intima e raccolta, come ha spiegato Bruno Piccinnu dei Cordas et Cannas, che ha curato la parte artistica.

«Sarà un evento molto soft – ha spiegato Piccinnu – un concerto intimo nato dalla voglia dei padresi di omaggiare Francesco».

Per ricordare la voce e l’anima della nota band olbiese si raduneranno a Padru molti degli artisti e artiste isolani con cui Pilu collaborava, tra cui Marino De Rosas, Sara Marini, Roberto Pitzoi, Elisa Carta, Dolores Biosa e Luigino Cossu, Eliana Nieddu e Gesuino Deiana. E poi ancora Sandro Fresi e Marco Muntoni, Mauro Mibelli, Nicole Ruzzittu, Antonio Meloni e Fabrizio Derosas.

Sul palco anche i cori Tenore Padresu, Coro Gavino Gabriel, il Coro Galòrj e naturalmente i Cordas et Cannas Stories.

L’appuntamento con "Pintas in musica" è per domenica 25 alle 21 in Viale Italia a Padru, presenterà la serata Tommy Rossi.

© Riproduzione riservata