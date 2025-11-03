A Olbia la stagione di “Tinte Fosche – Autunno in Noir” prosegue con Orso Tosco. Nel fine settimana la rassegna letteraria dedicata alla narrativa di genere, promossa dall’associazione Pulp, dal Politecnico Argonauti e dalla Libreria Ubik Olbia col sostegno della Fondazione di Sardegna e del Comune di Olbia, propone un doppio appuntamento.

Sabato, presso la sede del Politecnico Argonauti, in via Garibaldi, Tosco condurrà un workshop gratuito di scrittura creativa (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16), rivolto a chi desidera approfondire le tecniche e la sensibilità narrativa del noir contemporaneo, e alle 18.30 presenterà il suo nuovo romanzo “Controbuio”, in dialogo con Marco Navone, co-direttore artistico insieme ad Andrea Baragone della rassegna.

Dopo l’incontro col 42enne scrittore, poeta e sceneggiatore ligure, vincitore del Premio Scerbanenco 2024, “Tinte Fosche” continuerà il 21 novembre (ore 18.30): protagonista della data Piero Pavanini con Severino Salvemini. A seguire il 22 novembre Alessandro Robecchi (sempre con Salvemini), Antonio Boggio con Rossella Perra il 29, Paola Barbato con Salvatore Gusinu il 17 gennaio e il giorno dopo il workshop di scrittura con la stessa fumettista e scrittrice milanese.

