“Cavatappi che passione” è il titolo della mostra che arriva per la prima volta a Olbia – la seconda in Sardegna, dopo Alghero – che mette in esposizione una collezione privata di cavatappi, quella raccolta da Fernando Giuggia.

Pur essendo oggetti di uso comune, sono capaci di raccontare grandi storie. È il caso del cavatappi commemorativo dell’incoronazione della regina d’Inghilterra nel 1953. Non solo: alcuni venivano usati in ambito medico per aprire le ampolle dei medicinali.

La collezione è arricchita di oggetti che provengono da tutta Europa e anche da Oltreoceano.

L’evento, curato dall’agenzia Vernissagge e realizzato con la collaborazione della “Cantina Muggittu Boeli”, è patrocinato dal Comune di Olbia.

La mostra rimarrà aperta fino al 27 aprile al Museo Archeologico con i seguenti orari: al mattino dalle 8 alle 13, al pomeriggio dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.

