Sarà la prima in Italia posizionata su suolo pubblico e dedicata a una scienziata. Si tratta della statua che ritrae la celebre astrofisica Margherita Hack e verrà realizzata a Milano.

Sarà installata a Milano in largo Richini, nel giardino di fronte all’Università Statale.

L’autrice dell’opera in bronzo è Daniela Olivieri, in arte Sissi, una stilista che attualmente insegna all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, e ha vinto in passato numerosi riconoscimenti a livello internazionale: è stata scelta da un'apposita giuria dopo un concorso di idee lanciato da Fondazione Deloitte, Casa degli Artisti e Comune di Milano, al quale hanno partecipato 8 artiste italiane e internazionali.

La scultura, dal titolo "Sguardo fisico”, rappresenta Margherita Hack – di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita – intenta a osservare le stelle mentre emerge da un vortice raffigurante la galassia.

(Unioneonline/s.s.)

