Meno di 10 giorni alla ventesima edizione della sagra del carciofo di Masainas, che si terrà il 29 e 30 aprile.

Sarà un fine settimana da trascorrere in paese e non solo, tra degustazioni, con pranzi e cene a base di carciofo. Non mancheranno le escursioni, come l’evento di apertura in programma per il 29 aprile con la 21^ tappa del cammino di Santa Barbara.

Ma anche eventi per i più piccoli con un bel laboratorio di bricolage, mentre si potrà scoprire il territorio a bordo di un trenino che dal paese attraverserà il territorio, passando per le carciofaie e i vigneti di carignano, fino alle zone umide della spiaggia di Is Solinas.

Durante l’evento ci sarà anche una conferenza dal titolo «Il carciofo e gli altri alimenti funzionali della Sardegna»: il carciofo spinoso non sarà solo il protagonista indiscusso a tavola, durante la due giorni si potrà visitare la mostra delle 17 opere pervenute al concorso Artichok, di cui domenica si potrà assistere alla premiazione.

Le serate verranno animate con l’intrattenimento a ora di cena dove si potranno gustare piatti a base di carciofo con la musica di Tiziano & Friends e domenica con il duo Cossu e Zara.

© Riproduzione riservata