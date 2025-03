Nuovi appuntamenti nella cittadina del Guilcier organizzati dall’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza in collaborazione con il cinema Joseph nell’ambito della rassegna di primavera. Si inizia giovedì 3 aprile alle 18,30, quando verrà proposto il film "Ignazio, storia di lotta, d'amore e di lavoro" di Marco Antonio Pani. «Il film nasce da un’idea dell'associazione Amici della Miniera ed è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Società Umanitaria in Sardegna, in collaborazione con la Fondazione Enrico Berlinguer – spiegano gli organizzatori -. Il film delinea, in un omaggio, la figura di Ignazio Delogu, intellettuale sardo tra i più importanti e poliedrici che l’Isola abbia mai conosciuto, scomparso nel 2011, e ne ripercorre le tappe della vita».

Il 10 aprile, sempre alle 18,30, sarà proiettato il documentario “La terra mi tiene” della regia di Sara Manisera e Arianna Pagani. Si chiude il 17 aprile con la proiezione del documentario della regia di Nicola Zambelli. “Sarura, The future an unknown place”.

