Gavino Ledda è il vincitore del premio "Pavese" nella sezione “poesia”. Lo hanno annunciato i promotori dell’iniziativa che rende omaggio allo scrittore piemontese. Secondo la giuria, Ledda è “come Cesare Pavese autore di un poema tellurico e cosmogonico”. La sua lingua è “falce, ben arrotata, che taglia le zizzanie del mondo nella cadenza eterna della fatica e del ritmo che la adempie”. Una lingua in cui “l’impasto di nome e cosa vibra ancora […] del mot originario, motto-parola e motte– zolla, che smotta e si strappa alla crosta”.

Romanzi e poesie

Gavino Ledda, nato a Siligo, 83 anni, studioso della lingua italiana e della lingua sarda, autore dei romanzi autobiografici “Padre padrone” (tradotto in 40 lingue) e “Lingua di falce”, non ha mai trascurato l’orizzonte poetico. Ha scritto diverse opere in versi, tra cui Aurum tellus (Scheiwiller, Milano1992). Si è avvicinato, nel suo intenso e multiforme percorso intellettuale, anche al cinema. Ha diretto e interpretato il film Ybris. Due anni fa ha avuto il ruolo di protagonista in Assandira, di Salvatore Mereu , tratto dal libro di Giulio Angioni. Gli altri riconoscimenti del Premio Pavese 2022, presieduto da Alberto Sinigaglia, sono stati attribuiti a Norman Gobetti (traduzione), Iperborea (editoria), Ludovica Maconi e Mirko Volpi (saggistica) e Michele Mari (narrativa).

La cerimonia

I vincitori riceveranno il premio e terranno il discorso di accettazione sabato 5 novembre 2022 in occasione della cerimonia che si svolgerà dalle 15 a Santo Stefano Belbo (Cuneo) nella chiesa sconsacrata dei SS. Giacomo e Cristoforo. La giuria che ogni anno assegna collegialmente il premio per ciascuna sezione è composta da Gian Arturo Ferrari (già direttore generale della divisione Libri Mondadori), Giulia Boringhieri (traduttrice, storica dell’editoria), Chiara Fenoglio (docente, saggista, giornalista), Claudio Marazzini (presidente dell'Accademia della Crusca), Carlo Ossola (filologo e critico letterario), Pierluigi Vaccaneo (direttore della Fondazione Cesare Pavese).

© Riproduzione riservata