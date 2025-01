Cosa accade quando il mondo virtuale si trasforma in una gabbia per i giovani? Il 10 gennaio, alle 19:00, il Caesar’s Hotel di Cagliari ospiterà un incontro-confronto per affrontare un tema sempre più attuale: il disagio giovanile e la violenza di genere, sia online che offline. Organizzato da Lions Club Monte urpinu – Cagliari e dall’Osservatorio Cybercrime Sardegna, l’incontro mira a esplorare l’impatto che la rete e la società hanno sul corpo e sulla mente dei giovani.

Il disagio giovanile è una condizione complessa, fatta di insicurezze, solitudine e pressioni sociali, spesso amplificate da un uso poco consapevole dei social media. Quando questo malessere si intreccia con fenomeni di violenza di genere, il rischio di isolamento e sofferenza cresce esponenzialmente, con effetti devastanti.

Tra i relatori spiccano Eleonora Alice Ninu, esperta in tematiche giovanili, Luca Pisano, specialista in cyberbullismo e Maria Felicina Atzeri, psicoterapeuta e presidente dei Lions. Le loro testimonianze e la loro esperienza sul campo offriranno strumenti pratici e riflessioni profonde per comprendere come affrontare questi fenomeni.

L’incontro non sarà solo un momento di ascolto, ma anche di confronto per riconoscere i segnali di disagio e agire contro la violenza. A seguire, un aperitivo per favorire il dialogo.

