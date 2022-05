La prima Palestra Letteraria in Italia verrà inaugurata lunedì prossimo a Cagliari. Si tratta di uno spazio permanente dedicato a chi vuole scrivere e che è stato ricavato nel teatro degli Intrepidi Monelli, quartiere di Sant’Avendrace.

"Per la prima volta – spiega Andrea Melis, che sarà presente in qualità di coach - si offrirà uno spazio attrezzato che può accogliere in gruppo chi ama scrivere. La scrittura è spesso uno sforzo solitario e faticoso, la Palestra Letteraria nasce per trasformarlo in un momento costruttivo, stimolante, divertente in cui crescere e arricchirsi umanamente come persone oltre che come scrittori".

L’intento non è quello di sostituirsi alle scuole di scrittura esistenti, ma la nuova realtà si avvarrà di collaborazioni con docenti e insegnanti esterni che aiuteranno gli iscritti a sviluppare il loro talento e una professionalità completa rispetto al mondo dell'editoria.

"Ogni mese la Palestra ospiterà autori, editor, agenti letterari, editori, librai e figure di livello internazionale del mondo dell'editoria, perché oltre a esercitarsi nella scrittura è importante acquisire competenze sulla filiera produttiva del libro e su cosa significhi veramente il mestiere dello scrittore", conclude Melis.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata