Ventiduesima edizione a Cagliari di “Uno sguardo nuovo-Sardinia queer film expo 2024”, primo festival sardo dedicato al cinema a tematica lesbica, gay, bisessuale, trans, queer, intersessuale e asessuale. Si comincia domani nella sala Eleonora d'Arborea al piano terra del Polo bibliotecario di via Falzarego 35.

Iscritti al festival 153 cortometraggi da 30 Paesi, dall'Argentina alla Mongolia. Il Circolo ARCinema e la segreteria del festival hanno preselezionato 25 corti, per un totale di circa 6 ore di visione: 3.800 euro di premi in palio. Quest'anno cambia la formula storica per dare più spazio ai cortometraggi.

Nelle prime tre serate, da domani a giovedì 7, saranno proiettate tutte le opere in concorso: il pubblico potrà vederle e votarle. Venerdì 8 i tre corti finalisti saranno riproiettati e rivotati dal pubblico per sceglere il vincitore del Sardinia Queer Audience Award 2024. Sono previsti alcuni appuntamenti speciali: giovedì 7 alle 19, la presentazione del libro Trame Queer. Ritratti di famiglia nelle serie tv di Gabriele Romagnolo (Villaggio Maori Editore), alla presenza dell'autore. Venerdì 8, sempre alle 19, in programma la proiezione fuori concorso del cortometraggio realizzato interamente con l'intelligenza artificiale genderity di Filippo Arras, alla presenza del regista. Inoltre, ancora venerdì 8 ma alle 21.30, sarà proiettato in anteprima per la Sardegna il film Chuck Chuck Baby della regista gallese Janis Pugh.

La rassegna è organizzata dall'associazione culturale e di volontariato Arc OdV e dal circolo ArCinema di Cagliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata