Una studiosa di lingua basca, uno specialista della lingua greca calabrese, un giornalista che ha dato spazio in Rai al sardo e una intera comunità resistente.

Sono i vincitori del Premio Ondras 2024, creato da Crei Acli e Fondazione di Sardegna, per la promozione delle lingue minoritarie europee.

La manifestazione, nata per riconoscere l’impegno sociale e politico a livello internazionale per la promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie, è in programma sabato 26 ottobre 2024 alle 18 a Cagliari presso la Manifattura Tabacchi.

I vincitori dell’edizione 2024 sono: Castillo Suarez Garcia, Pantaleone Danilo Brancati, Franco Siddi, e la comunità di Orgosolo. A

definire i nomi è stata anche quest’anno la commissione di esperti sardi composta da Giuseppe Corongiu, scrittore e attivista di lungo scorso delle battaglie linguistiche, Nicolò Migheli, sociologo e autore di trasmissioni radiofoniche Rai in sardo e Maria Antonietta Piga, giornalista televisiva, editor e esperta di lingua e politiche linguistiche. Le candidature proposte sono state poi confermate dai vertici del CREI.

