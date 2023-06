La “Festa della Repubblica Italiana” e la “Commemorazione dell’80° Anniversario del mitragliamento in mare delle barche di pescatori bosani: 1943-2023” verranno celebrate in maniera solenne a Bosa sabato 3 giugno.

«Ricorrendo l’80° Anniversario dei mitragliamenti in mare di alcune barche, dove persero la vita tre pescatori bosani – evidenzia il sindaco Piero Casula - sono invitati a partecipare tutti i familiari dei defunti pescatori Andrea Vidili, Antonio Farre, Giovanni Vincenzo Stara e tutta la categoria dei pescatori».

L'appuntamento è per le ore 10:15 in Piazza Nassirya, dove saranno presenti le autorità, con il gonfalone municipale, le società militari, Associazioni e i parenti che si raduneranno per partecipare al corteo.

