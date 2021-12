“Cara Unione,

scrivo per raccontare quanto accaduto con il volo Ryanair in partenza ieri sera da Alghero e diretto a Bologna, orario di partenza previsto alle 18:05 e poi ‘rimandato’ a causa di un guasto.

A bordo ci sarebbero dovuti essere anziani (fra loro i miei genitori ultra settantenni), persone che si devono recare all’ospedale a Bologna, bambini, etc.

La gente non sapeva cosa stesse accadendo perché nessuno li ha informati, e personalmente ho provato più volte a contattare l’aeroporto di Alghero (che è un aeroporto internazionale) ma già dalle 22 non rispondeva nessuno.

I passeggeri sono stati fatti salire e poi scendere dall’aereo e dalle 18 hanno iniziato a spostare il volo di ora in ora.

La gente ha atteso speranzosa di poter partire, ma ancora ancora questa mattina non se ne sapeva nulla.

A mezzanotte e venti è stato fornito un panino e una bottiglia d’acqua, i miei genitori erano all’aeroporto dalle 16, senza bere e senza mangiare, ed erano partiti alle 14 da Macomer. Sono persone anziane e dopo un’attesa simile chissà quanto ci metteranno a riprendersi.

Sono indignata dal trattamento che questa compagnia aerea riserva ai propri clienti, considerando il fatto che detiene il monopolio assoluto sulla tratta in questione e non vi sono alternative.

Rinunciando al volo si perdono i diritti di risarcimento, e dunque tutti si sono fermati in aeroporto perché il volo a questa mattina non era stato annullato.

Mi auguro che Ryanair quantomeno si scusi e scelga di avere più riguardo nei confronti dei clienti che l’hanno resa così grande.

Grazie per l’attenzione”.

Giulia Marreddu

