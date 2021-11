“Cara Unione,

scrivo per segnalare, da cittadino oristanese, la gravità di quanto sta accadendo per molti come me che sono costretti a viaggiare spesso per Roma.

Volotea garantendo dei risparmi incredibili per la regione Sardegna ha cancellato i voli della mattina per Roma mantenendo solo quello delle 6 del mattino anticipato di mezz’ora. Ma oggi, purtroppo, non esiste un mezzo pubblico per raggiungere l’aeroporto per il primo volo per la Capitale, né da Cagliari né da Oristano. Il primo bus da Oristano impiega due ore e arriva alle 5.56, il primo treno da Cagliari arriva alle 5.26 non permettendo, appunto, di prendere l'aereo.

Il secondo volo da Cagliari consente, però, di raggiungere il centro di Roma non prima delle 12.

Persone come me sono quindi costrette a partire la sera prima con un aumento dei costi incredibile. Stesso discorso per i voli di ritorno: o si parte alle 18 circa o alle 22. Con rientro a Oristano all'una di notte.

Mi chiedo la politica perché non ponga opportuni vincoli nelle gare pubbliche. E paghiamo noi poveri sardi.

Grazie per quanto potrete fare”.

Claudio Caria

***

