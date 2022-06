“Cara Unione,

secondo uno studio diffuso nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, sulla base dell’analisi dei dati di traffico e delle compagnie nel corso dell’estate sarebbero a rischio, solo nel Vecchio Continente, fino a 114mila voli, con un coinvolgimento diretto di oltre 17 milioni di passeggeri.

Già oggi, sempre secondo i dati, ci sarebbe una media di 175 voli cancellati al giorno, per lo più a causa della mancanza di personale a bordo e a terra.

Ora la domanda che tutti noi ci poniamo è se, in caso di cancellazione dei voli, i rimborsi saranno elargiti: ancora oggi ci sono migliaia di passeggeri che non hanno mai avuto il rimborso per i voli cancellati causa Covid.

Siamo davvero stanchi, noi passeggeri, di fungere da cassa-prestito per le compagnie aree. E l’augurio, come sollecitato anche da alcune associazioni a tutela dei consumatori come Aduc, è che ministero dei Trasporti ed Enac avvisino le compagnie sui loro doveri in merito.

Grazie dell’attenzione”

E.C. – Cagliari

***

