“Cara Unione,

per un problema di salute devo fare una visita neurochirurgica urgente. Qui a Nuoro non c'è assolutamente un posto disponibile per poter fare questa visita.

Ho chiesto in intramoenia se ci fosse un posto disponibile e, come per magia, nel giro di pochi giorni la visita sarebbe possibile farla qui a Nuoro all'ospedale San Francesco a ‘soli’ 150 euro.

Con un'impegnativa non urgente, il posto non è disponibile prima di fine novembre 2022.

Dov'è finito l'ospedale che tanto veniva invidiato per la sua efficacia?

Com'è possibile che volendo a Cagliari la visita sarebbe possibile farla anche domani stesso e a Nuoro invece no?

Perché Nuoro non gestisce neanche le urgenze?

Sono amareggiata e non poco”.

C.C.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata