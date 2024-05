«Cara Unione,

scrivo per segnalare i livelli cui siamo ormai arrivati nella sanità isolana.

Avrei necessità di una visita gastroenterologica, perché ultimamente la mia situazione si è aggravata e non digerisco nulla, ed è necessario che uno specialista possa diagnosticare eventuali patologie o comunque darmi ragguagli sul mio effettivo stato di salute.

Ho provato a prenotate la visita tramite CUP Web, e purtroppo questo il responso: la prima data utile è tra quasi un anno, 10/02/2025.

Ma che razza di servizio è mai questo? Come mai per le visite intramoenia i tempi si abbreviano notevolmente? Giusto basta pagare, con la modica cifra di (almeno) 150 euro si può avere un po’ di attenzione da parte della sanità pubblica!

La tutela alla salute non è un diritto, ma è bensì commisurata alle possibilità economiche del cittadino.

Chiedo almeno di avere la decenza di non fare più, in futuro, campagne per la prevenzione della salute, perché non sono assolutamente credibili.

Grazie».

