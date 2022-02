“Cara Unione,

visto che ormai è ben chiaro che non sarà il Green Pass a convincere tutti i dubbiosi e gli scettici a farsi la prima dose di vaccino (molti si auto-sospenderanno, mettendo ancor più in ginocchio aziende o uffici), mi chiedo perché almeno non si acceleri con le forniture e la distribuzione del nuovo vaccino proteico Novavax o della pillola antivirale della Merck.

Perché la struttura commissariale tarda a distribuirli alle regioni e quando potremo concretamente averli in somministrazione?

Le chiacchiere, gli slogan e i moniti contano poco, se veramente sta a cuore la salute di tutti.

Grazie dell’attenzione”.

Antonio Benelli

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata