“Cara Unione,

il 20 giugno scorso e in piena osservanza delle nuove indicazioni del Ministero della Salute ho ricevuto la seconda dose di vaccino, che essendo io 54enne, e dunque under 60, è risultata differente dalla prima, quando avevo avuto AstraZeneca.

Nei giorni scorsi mi è arrivato dunque il mio Green pass, che fa però riferimento alla sola seconda somministrazione.

Viene inoltre indicato a chiare lettere "certificazione valida fino alla prossima dose”.

So che in alcuni Paesi, ad esempio in Francia, questa certificazione non vale per accedere senza tampone negativo effettuato.

Mi piacerebbe dunque capire come sia possibile e se tutti coloro che si trovano nella mia situazione potranno ambire a un certificato realmente utilizzabile oppure no.

Grazie dell’attenzione”.

M. L.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata