“Cara Unione, da ultrasettantenne e ligio alle raccomandazioni quasi assillanti dei medici specialisti, sto cercando da alcune settimane, senza successo, di effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Rimango naturalmente basito, perché pur avendo inviato con diverse mail la richiesta per un appuntamento agli uffici competenti, non ho ricevuto ad oggi risposta. Unica luce nel tunnel, una risposta di istruzioni che si ripete in automatico con un format generico. Poi parla tanto di prevenzione e di necessità di essere tempestivi… Infatti per avere una immunizzazione sicura, a detta degli esperti Infettivologi, bisogna vaccinarsi entro il mese di ottobre.

Si potrebbe ipotizzare che nel Sud d’Italia non ci sia ancora disponibilità dei vaccini, mentre nel Nord la vaccinazione è fisiologicamente in corso. Perché dobbiamo assistere ancora a queste “Tragicomiche”?

Mauro Carusi – Cagliari

**

