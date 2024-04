«Cara Unione,

da 21 anni veniamo in Sardegna a trascorrere le vacanze in viale Marinella, a Santa Margherita di Pula, in un’abitazione all’altezza del km 41 con tutta la famiglia.

Da 3 anni hanno tolto l'asfalto dalla strada di viale Marinella sostituendolo con una ghiaia pressata che produce ad ogni passaggio una polvere bianca persistente che entra nelle case e si appiccica anche alle piante come fosse colla.

La strada che porta al mare viene percorsa continuamente da auto e in particolare dal pullmino dei clienti di un hotel della zona. Negli ultimi anni, più volte i proprietari delle case e gli stessi inquilini si sono rivolti al sindaco chiedendo una soluzione per il traffico sempre crescente, infatti da quando è stato proibito con divieto il parcheggio selvaggio del passato molti turisti arrivano ora fino in fondo al viale per scaricare le auto per poi tornare indietro a tutta velocità per parcheggiare all'inizio della strada. Ma dopo le segnalazioni nulla è cambiato. Anche il pullmino continua senza sosta nel suo avanti e indietro dalla mattina alla sera, con evidenti danni per rumore e inquinamento in un parco che sarebbe da proteggere per i suoi pini marittimi.

Con dispiacere, dunque, quest'anno non verremo più in quanto i miei figli, che hanno bambini piccoli, hanno deciso di risparmiare a loro e ai piccoli questa polvere, non certo salutare.

Cordiali saluti».

Erminio Marani

***

