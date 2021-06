“Cara Unione,

sono un anziano chirurgo, già primario di un ospedale piemontese e docente di tecniche laparoscopiche per gli specializzandi di Pavia, per alcuni anni impegnato come vicecommissario nella gestione del Policlinico San Matteo.

Arrivato insieme a mia moglie da tre giorni in Sardegna con il nostro camper per trascorrere un periodo di vacanza in questa Isola conosciuta nel 1974 e da allora esplorata in lungo ed in largo per maturare per essa e per la sua cultura stima ed affetto, sabato pomeriggio avevamo raggiunto con una non facile strada impervia l'ottimo agriturismo ‘Elighes 'Uttiosos’ a 800 m di quota, su consiglio di familiari entusiasti di una precedente esperienza. La struttura era occasionalmente totalmente priva per un guasto tecnico di qualunque possibilità di comunicazione, quando in serata improvvisamente venivo colto da febbre elevata e brividi scuotenti. Al mattino presto, in condizioni di estrema debilitazione, letteralmente impossibilitato a muovermi. I proprietari, spostandosi il necessario, riuscivano a chiamare un'ambulanza giunta nel tempo dovuto da Santu-Lussurgiu.

Scrivo quindi per chiedere la cortesia di voler pubblicare il mio sentito ringraziamento ed i miei complimenti ai medici (alla dott.ssa Fabiola Crobu in particolare) ed al personale tutto in servizio domenica 30 maggio u.s. presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oristano: saper unire con naturalezza, alla competenza ed efficienza necessarie, cortesia ed affabilità offre al malato sofferente una prestazione che supera il suo intrinseco valore tecnico. Tutto questo assume ancora più valore se si considera che la struttura patisce, come tutta la Sanità italiana, gli effetti di un durissimo ridimensionamento di mezzi e personale.

Aggiungo un ringraziamento con analoga intensità ai volontari del servizio ambulanze di Santu-Lussurgiu ed ai cortesissimi e premurosi gestori dell'Agriturismo "Elighes 'Uttiosos" prodigatisi nel non semplice trasferimento resosi necessario per le mie contingenti condizioni di salute.

Ringraziando per l'attenzione”.

Dott. Prof. Leonardo Lucarini

***

