«Cara Unione,

oggi mentre vi scrivo, 11 maggio 9.30, è stato impossibile trovare un parcheggio presso le aree di sosta predisposte in aeroporto a Cagliari. Ho visitato tutte le aree parcheggio disponibili trovandole al completo. Considerato che non siamo in alta stagione, a mio modesto avviso la capienza dei parcheggi è insufficiente.

Non c'è un sistema per informare gli utenti circa la situazione di capienza dei parcheggi pertanto è necessario visitarli uno ad uno per verificare la presenza di posti spendendo circa 15 minuti.

Non vi è alcuna informazione di disponibilità sul sito o in loco. Anche servizi esterni come ParkingGo erano al completo. Considerato che questo è l’unico aeroporto del Sud Sardegna, la posizione isolata e la mancanza di aeree di parcheggio alternative, il servizio offerto è scarso e si rischia di perdere il volo.

Ultimo punto che desidero segnalare è la presenza di auto in sosta "selvaggia" alla rotonda di ingresso e nelle corsie di accesso all’aeroporto. La presenza di queste auto rappresenta un pericolo per chi deve accedere alla struttura.

Grazie per l’attenzione».

Matteo Catona

***

