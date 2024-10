“Cara Unione

sappiamo quanti cani, soprattutto nel periodo estivo ma non solo, vengono abbandonati e riempiono i canili. E aumenta pure il randagismo. Bene: in Romania la Federcalcio, per sensibilizzare all'amore e al rispetto per gli animali, ha deciso che durante ogni partita di campionato verranno “presentati” alcuni cani ospiti di canili, per promuovere la campagna di adozione.

Il mondo cambia con le nostre azioni e forse anche in Italia si potrebbero organizzare campagne simili per contribuire a risolvere il problema e a dare casa ai tanti animali che riempiono i canili oppure le strade”.

Giovanni S. – Cagliari

***

