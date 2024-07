“Cara Unione,

sono una lettrice orgogliosissima di essere sarda.

La nostra Isola ha tanto da dare, ma sono del parere che deve aggiustare anche tante cose.

Tra queste il problema dei randagi: cani grandi o piccoli ovunque, spesso destinati a morire o a causare incidenti, ai danni di residenti e turisti. Anche nelle spiagge, dove spesso è vietato fare entrare i nostri amici a quattro zampe, ci sono randagi ovunque!

A proposito delle spiagge: non è possibile che si siano così pochi posti dove portare i nostri “pelosetti”. I miei sono vaccinati, hanno sempre guinzaglio e pettorina e li tengo legati. Giustamente, visto che non tutti amano i cani. Non li lascio mai soli e, se sporcano, pulisco. Deve essere così e chi non rispetta le regole va punito.

Ciò nonostante molte spiagge vietano l’ingresso ai cani oppure i servizi sono a pagamento...”.

Francesca

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata