“Cara Unione,

dal 31 ottobre è entrata in vigore la stagione winter 2022/23 dai 3 aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia. Che dire? Il network dei collegamenti invernali, soprattutto quelli di Alghero e Olbia, è vergognoso e imbarazzante.

Da Alghero pochissimi voli nazionali e 2 internazionali con un collegamento alla settimana, da Olbia spariscono le destinazioni internazionali, mentre da Cagliari solo Ryanair presenta una discreta offerta di collegamenti.

Quando si dice che la Sardegna può vivere di turismo, si dovrebbe evidenziare pure il caso che in inverno abbiamo collegamenti regolari e frequenti solo con Roma e Milano. Eppure se andiamo a vedere le altre isole del Mediterraneo, dalle Baleari a Malta, dalla Sicilia a Creta e Cipro, la Sardegna è ultima in termini di mobilità aerea.

Forse sarebbe il caso di una maggiore coordinazione tra regione e le società dei 3 aeroporti, sia per diversificare il network dai 3 aeroporti, sia nel pensare a un nuovo modello di continuità che preveda un rimborso a biglietto per chi è residente in Sardegna come in Sicilia con il progetto "Vola Sicilia" con uno sconto del 30% su viaggi nazionali e internazionali per i residenti.

Inoltre non sarebbe male puntare a collegare i 3 aeroporti alla rete ferroviaria per favorire la mobilità interna dove un sardo del sud potrebbe prendere un volo al nord o viceversa se solo ci fossero collegamenti rapidi e veloci tra il settentrione e il meridione. I trasporti sono un’urgenza che deve essere risolta il prima possibile.

Grazie dell’attenzione”.

A.B.

