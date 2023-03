«Cara Unione,

questa mattina ho impiegato 45 minuti per spostarmi in auto da Pirri a viale Merello. E in tutto il tragitto non ho trovato nemmeno un vigile a smistare il traffico.

Poi leggo dalle vostre pagine della raffica di multe ai frequentatori – studenti e docenti – della facoltà di Scienze economiche dell'Università di Cagliari.

Dunque forse i vigili non gestiscono il traffico perché troppo impegnati a “fare cassa” con le contravvenzioni per sosta vietata.

Il sindaco parlando dei lavori in corso ha chiesto pazienza ai cagliaritani, forse dovrebbe chiedere di averne altrettanta anche ai suoi solerti “controllori” della sosta vietata.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)



