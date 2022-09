“Cara Unione,

oggi si vota in tutta Italia e noi abbiamo in mano la possibilità di cambiare qualcosa. Quello che non ci è piaciuto potrebbe sciogliersi come neve al sole e fare posto a quei nomi che vediamo e speriamo siano meglio del passato. Già, proprio ai nomi pensavo: sempre gli stessi. È mai possibile che la nostra società civile non è in grado di presentare volti nuovi?

Non esiste più il politico di razza, e fin qui credo siamo tutti d’accordo, ma nemmeno più qualcuno che abbia idee, grinta, e un bacino di voti tale da permettergli di correre. Noi italiani siamo ormai senza speranza, e continueremo a fare il gioco delle tre carte.

Spero di sbagliarmi, ovviamente. La speranza è l’ultima a morire.

Grazie”.

Un elettore amareggiato*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata