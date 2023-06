«Cara Unione,

anzi, caro Tiziano Ferro. Caro perché sono sua affezionatissima fan e lo seguo dall'uscita del suo primo singolo nel 2001. Avevo 25 anni e, fresca di laurea e in cerca di lavoro, con qualche piccolo sacrificio riuscivo a risparmiare qualcosina per poter acquistare i biglietti dei suoi concerti, che spesso facevano tappa alla Fiera di Cagliari in occasione dei suoi tour in giro per l'Italia.

Caro perché l'ho sempre ammirato, come artista e come persona, mi sono identificata in tante delle parole che ha scritto nelle sue canzoni e in tanti suoi pensieri... Caro perché nel 2023 andare ad un suo concerto nella mia Sardegna, precisamente a Pula, mi costa la bellezza di 103,50 euro (anzi DA 103,50 euro); non si tratta più di un piccolo sacrificio, ma un sacrificio molto grande, direi che è diventato economicamente insostenibile: è vero che adesso, a 47 anni, ho un lavoro fisso e uno stipendio mensile tutto mio, ma ho un mutuo da pagare, le bollette, il condominio, e ho uno splendido figlio di 11 anni che ha bisogno di tante cose.

Gli ho anche trasmesso la mia passione per Tiziano e mi sarebbe piaciuto tanto portarlo con me ad assistere al suo primo concerto dal vivo. Ma riepiloghiamo la vicenda: nel 2019 viene annunciato il nuovo tour di Tiziano, previsto per il 2020; in calendario è presente anche la tappa di Cagliari, i prezzi variano a seconda dei posti, da 49,50 per il prato a 69,50 per la tribuna. Nel 2020 come noto esplode la pandemia COVID-19, il tour, come quelli di tanti altri artisti italiani e internazionali, viene annullato e rinviato al 2021. Successivamente viene pubblicizzato il calendario 2021, Cagliari è sempre presente e i prezzi pressoché invariati.

Purtroppo anche nel 2021 le restrizioni non consentono lo svolgimento di eventi con un pubblico così numeroso, e per la seconda volta il tour viene annullato. Nel 2022, altro annuncio: il tour si farà nell'estate 2023! Ma ecco l'amara sorpresa per i fan sardi di Tiziano: tutte le tappe sono confermate (alcune con variazioni) tranne Cagliari che "non può essere recuperata". Perché? Nessuna spiegazione ufficiale. La rassegnazione dei fan sardi viene però interrotta da un nuovo annuncio, questa volta nel 2023: la tappa in Sardegna si farà, ma non a Cagliari, al Forte Arena a Santa Margherita di Pula. Il giorno di apertura della prevendita, una sorpresa forse ancora più amara: il prezzo del biglietto per assistere al concerto non è più "da 49,50" bensì "da 103,50", aumentato di ben 54 euro! Perché? Nessuna spiegazione ufficiale.

La pillola diventa ancora più difficile da digerire quando clicco sui prezzi dei biglietti delle altre tappe del tour, tra cui lo Stadio Olimpico di Roma: "da 40,50". Dunque per uno stesso concerto inserito nello stesso tour un fan romano spende 63 euro in meno rispetto a me che sono sarda. Perché questa discriminazione? Penso che i fan sardi abbiano diritto ad una spiegazione.

Grazie».

Marcella

***

