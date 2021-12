“Cara Unione

scrivo per segnalare la pericolosità delle strade di Alghero, sia per pedoni che per autoveicoli.

Ovviamente si sa che i lavori per reti gas e fibra sono la causa per il dissesto nelle strade. Mi chiedo però come mai il manto stradale non venga ripristinato una volta che le tubature sono state interrate strada per strada. E mi chiedo come mai anche piccoli interventi come ridipingere le strisce pedonali non avvengano.

In via Vittorio Emanuele, ad esempio, le strisce pedonali sono invisibili più o meno in tutti gli attraversamenti. Perché non vengono ridipinte? Attraversare la trafficata via Vittorio Emanuele è pericoloso visto che i guidatori non vedono le strisce completamente svanite. Non ci si può sempre nascondere dietro i lavori del gas per non ridipingere le strisce!

Lasciamo stare le buche enormi che si formano ad ogni pioggia.

Ci vogliono approcci a breve termine per almeno mantenere strisce e buche in modo ragionevole e un piano per riasfaltare tutte le strade tartassate dai vari lavori per il lungo termine in modo veloce e ridare ad Alghero un po' di normalità su strade e marciapiedi. Il comune ha un surplus...lo spenda!

Cordiali saluti”

Massimo – Alghero

***

