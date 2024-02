“Cara Unione,

vorrei segnalare che da oltre un mese una parte di via Efisio Melis, a Pirri, è senza luce, completamente al buio.

Per noi residenti è diventato pericoloso recarci nelle nostre abitazioni e aggiungo anche che si accende a intermittenza l’illuminazione dell’ultima parte di via Schiaffino, lasciando per molto tempo al buio la strada, dove è presente una palestra in cui si allenano bambini, dunque è difficile da percorrere e c’è grandissimo pericolo di cadere. Senza contare che il buio ha facilitato il furto delle macchine.

Tra i residenti, inoltre, siamo in molti anziani ma comunque non ancora decrepiti da stare rinchiusi nelle case.

Ora, a 72 anni mi chiedo: oltre che doveri non abbiamo anche diritti? Ho chiamato diverse volte il Comune, ma senza risultato.

Chi ci può aiutare per risolvere questa situazione di forte disagio?”

Giovanna M. – Pirri (Cagliari)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata