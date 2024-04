«Cara Unione,

sono una donna di 78 anni residente a Cagliari. Vivo solo e godo di buona salute, ma credo comunque, vista l’età, che forse a qualche cortesia da parte del Comune avrei anche diritto.

Mi spiego meglio: per rottamare una stampante guasta devo prenderla “a coddu” e portarla all’isola ecologica in quel di Sant’Elia. La stampante in questione pesa 5 chili, che per me sono tanti.

Ho dovuto chiedere ai miei fratelli di Selargius, città dove il rispetto per i cittadini è migliore, di occuparsene loro.

Infatti si può, a Selargius, chiedere di ritirare anche solo un ferro da stiro a casa.

Che dire? Chi fa le regole a Cagliari forse non merita di arrivare a ottant’anni».

Mariolina Porrà

