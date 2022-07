“Cara Unione,

Le scorse settimane si sono portati a termine gli sfalci dell'erba nella via S’Ecca Sarrideli in territorio di Quartu Sant'Elena, operazioni che scongiurano il proliferarsi di incendi devastanti per case e animali. Fin qui tutto bene, anzi no. Gli addetti hanno coinvolto nel taglio una quantità di buste e plastica da inquinare il territorio peggio del fuoco.

La settimana scorsa mi sono fermato (rientrando a casa) per lamentarmi del fatto che, insieme all'erba secca, si stavano frantumando in mille pezzi anche tutte le buste abbandonate nelle cunette piene di plastiche e altro. Mi sono rivolto a persone che viaggiavano a seguito su veicoli con lampeggiante blu che mi assicuravano che avrebbero ripulito tutto il risultante dello sfalcio.Tutto risolto? Invito tutti a passare in via S’Ecca Sarrideli dalle scuole in poi, e verificare quanta plastica frantumata (oltre quella già smaltita dal vento di maestrale di questi giorni) si trova in attesa di un forte vento che la porti sino al nostro mare.

Tengo a precisare che nella via dell'Autonomia sarda noi abitanti abbiamo prima pulito le cunette e in seguito abbiamo provveduto personalmente a sfalciare l'erba secca. Non abbiamo bisogno di servizi che producono più danni che benefici, spero che chi deve controllare lo faccia.

Grazie”.

Maurizio Manduchi

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata