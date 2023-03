«Cara Unione,

l’ho sempre pensato, ma ora ne ho la conferma: il sistema scolastico e gli insegnanti giocano un ruolo cruciale nell'avversione per la matematica che tanti studenti sviluppano durante il percorso scolastico e che si portano dietro una volta usciti dalla scuola.

La conferma arriva infatti, studi alla mano, dal convegno organizzato dall'Accademia dei Lincei sull'insegnamento della matematica.

Le cause dell'odio che tanti studenti provano nei confronti di questa materia emergono da molti temi svolti dagli alunni, dalle elementari alle superiori, presentati cn l’occasione da Rosetta Zan, dell'Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica: chi si pone in maniera negativa verso la matematica la definisce oscura, troppo astratta, inutile al di fuori della scuola e piena di regole da imparare a memoria.

L’augurio è che questa indicazione arrivi anche a chi, in Italia, definisce programmi e metodi: mi chiedo se ci si renda conto delle conseguenze di questo sbagliato approccio non solo per il benessere dei nostri giovani ma per la società nel suo complesso.

Grazie dell’attenzione».

E.M. – Cagliari

***

