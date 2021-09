“Cara Unione,

sono un residente di via Galilei a Sestu e scrivo perché sono ormai esausto per la solita routine che accompagna questa zona da anni, e che ormai è sempre peggio ‘grazie’ al traffico dovuto alla vicinanza della scuola.

Negli anni precedenti il disagio copriva le fasce orarie dell'ingresso e dell'uscita dagli istituti (ovvero dalle 8.00 alle 8.40 e dalle 12.50 sino alle 13.40, in cui diventava praticamente impossibile entrare o uscire da casa per i residenti).

Da qualche anno la giornata risulta invece zeppa di orari di ingresso e di uscita con coincidenze differenti, costringendo i genitori poco propensi all'utilizzo delle gambe, ad occupare tutta via Galilei da ambo i lati con parcheggi letteralmente inventati nelle strisce pedonali e nei passi carrabili in cui non solo è impossibile fare manovra per entrare negli appositi garage, ma talvolta risulta un'utopia poterci semplicemente transitare.

Tutto ciò porta a noi residenti grossi disagi e talvolta anche l'impossibilità di muoverci per raggiungere il posto di lavoro, con importanti conseguenze.

In tanti paesi è limitrofi, ad esempio, è presente un vigile, mentre in altri (Assemini senza andare lontano) hanno imposto la ZTL negli orari specifici che consentono il passaggio solo ai residenti.

Per evitare questa situazione si tratterebbe, dunque, di usare solo di buonsenso chiedendo ai genitori di farsi 20 metri a piedi visto che in via Marconi (all'incrocio) c'è praticamente un’autostrada lunga e deserta con pochi passi carrabili e dove si può parcheggiare senza intralcio da ambedue i lati.

Visto che il buonsenso non esiste, abbiamo sollecitato da anni con email, pec, foto il comune di Sestu e i vigili, proponendo loro dei sopralluoghi in modo da fare capire il disagio che viviamo.

Non degnati di alcuna risposta abbiamo pensando con tutto il vicinato di rendere noto alle testate giornalistiche di informazione nostrana il nostro sgomento visto che negli anni non siamo stati degnati di niente.

Ci piacerebbe essere ascoltati in modo da trovare una soluzione a breve termine, prima che diventi una guerra tra cittadini con dispetti già accennata.

Grazie dell’attenzione”.

Ivano Mereu – Sestu

***

