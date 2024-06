«Cara Unione,

si è detto e scritto di tutto: gli scrutatori sono introvabili, nessuno ha voglia di lavorare, abbandonano il seggio e quant’altro. Perché invece non si parla di sfruttamento? Come si può pretendere che si vada a lavorare al seggio per poco più di 3 euro l’ora?

Con tutto quello che si spende per mettere in campo il treno per le votazioni? E il salario minimo? Che fine ha fatto? Per beneficenza si fa altro!».

Anna

***

