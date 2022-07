“Cara Unione,

nei giorni scorsi ho subito uno scippo nel quartiere Marina. Sono a chiedervi la gentilezza di pubblicare questo mio pensiero nei confronti del ragazzo che ha reso possibile acciuffare i criminali e il recupero dei cellulari che per me sono di estrema importanza, in quanto utilizzati per lavoro. L'intervento di questo ragazzo è stato provvidenziale: un gesto di normale straordinarietà ricco di altruismo e soprattutto di cuore... Un cuore che batte per la città di Cagliari e nei cui battiti vi è la passione per il quartiere e la trasparente generosità di un essere speciale che vede nei valori dell'amore per la famiglia e per il prossimo il fare del posto un luogo in cui, pur essendovi degli esseri senza scrupoli e cattivi, ci sono anche anime come quella del ragazzo, anime delle quali si può apprezzare una palpabile umanità sconfinata e che fanno del centro città un posto migliore, nonostante tutto.

Le parole sono molto limitate, ed allo stesso tempo lo è l'uso che riesco a farne: esprimere la gratitudine e la stima, oltre che la riconoscenza per questo ragazzo, che si è speso in uno slancio umano dalla portata pazzesca, dato che ha messo in pericolo la sua incolumità per inseguire dei malviventi che con viltà mi hanno tolto la serenità di poter svolgere l'esercizio delle mie funzioni lavorative, in pieno giorno, fra l'indifferenza generale. Indifferenza che con un fendente di potente spirito di benevolenza, il ragazzo ha frantumato per far rilucere tutto il bello di cui un essere umano, in tutto il suo meraviglioso risplendere, può essere capace!

A lui, ed agli agenti della squadra mobile, che sono intervenuti tempestivamente e che si sono mostrati non solo in tutto il loro fenomenale valore di Forze dell'Ordine ma anche di persone stupende, vorrei che arrivasse il mio più profondo e sentito ringraziamento".

