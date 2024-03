“Cara Unione,

vi scrivo inviandovi anche una foto per segnalare, tramite voi, a chi di dovere una “piscina” creata dai lavori nel tratto finale di via Pasubio, incrocio via Savoia, a Sassari.

È lunga circa 3 metri, larga uno e profonda mezzo metro nel punto centrale. Ed è colma d'acqua.

Il cantiere è stato aperto giovedì scorso e lasciato così”.

Giovanni – Sassari

***

