Cara Unione,

Noi sardi in California siamo pochi, e molto lontani gli uni dagli altri in questo grande territorio. Tanti hanno voglia di farsi conoscere anche attraverso le loro attività, numerosi sono i ristoranti che propongono specialità della nostra regione.

In questi giorni ho letto qualche commento sulle richieste degli emigrati che desiderano esprimere il loro voto in occasione delle elezioni. E tante sono state le critiche. Per questo mi sento in dovere di precisare alcune cose: noi sardi all’estero non siamo scappati dalla Sardegna come vigliacchi. Al contrario, siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto “fuori”. L’Isola in realtà non ci ha dato quello che veramente servirebbe, ad esempio sono in condizioni migliori i sardi che vivono in altre regioni italiane, per loro è tutto molto più facile, ma noi siamo molto lontani.

Qui in California, negli anni Novanta, avevo costituito un circolo, con la sede a casa mia. Non c’era alternativa, non avevamo nulla, ma eravamo stati riconosciuti dal Consolato italiano. Il vice presidente era Franco Columbu, il culturista famoso mai dimenticato. Eravamo riusciti a contattare una settantina di famiglie in tutta la California: certo non grandi numeri come i napoletani o siciliani, ma eravamo molto legati e orgogliosi delle nostre origini.

E oggi nulla è cambiato. Anche se quel circolo non esiste più, noi emigrati vorremmo essere parte integrante della realtà politica della nostra terra. Quanto mi sarebbe piaciuto votare alle Regionali, è un mio diritto e soprattutto un mio dovere. Ma i contributi stanziati non possono coprire le spese per il viaggio dall’America: io non chiedo denaro contante, non ne ho bisogno, ma ogni volta che mi arriva quella convocazione per tornare ed esprimere la mia convinzione politica – e rispetto quella di tutti – sogno quanto sarebbe bello poterlo fare.

Spero che con questo nuovo corso, con la presidente Todde, almeno ci sarà in futuro il voto elettronico, un passo avanti nella moderna digitalizzazione.

Cordiali saluti.

Natalino Scalas - California



