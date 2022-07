“Cara Unione,

Abito a Santa Giusta da circa tre anni avendo acquistato casa in questo paese. Devo dire che mi sono trovata subito bene in quanto la zona in cui vivo è abbastanza tranquilla e ho a portata di mano chiesa, Ufficio Postale, farmacia, Municipio, e market. Devo però segnalare alcune problematiche.

Da circa un anno manca il cartello con l’indicazione di via Padre Raffaele, zona delle cosiddette particelle, e questo crea non pochi problemi per chi deve arrivarci e non conosce l’area.

Ho già segnalato il fatto, con una lettera parecchio tempo fa, al Comune e detto a voce ad alcuni funzionari comunali che mesi fa erano di passaggio, i quali mi hanno assicurato che avrebbero provveduto a risolvere il problema.

Ma a tutt'oggi il cartello con l'indicazione di Via Padre Raffaele non esiste. Cartello che era stato divelto dalla ditta a cui il Comune aveva autorizzato lo scarico di inerti e detriti in un'area tra Via Nenni e Via Padre Raffaele causando oltretutto gravi fastidi agli abitanti circostanti che si sono ritrovati le abitazioni invase di polvere per tutta l'estate scorsa.

I detriti sono stati rimossi, ma è rimasto un cumulo di rifiuti, nascosti dall'erba, visibili per chi ci passa vicino. Rifiuti lasciati probabilmente dagli operai della ditta, quali lattine, bottiglie di vetro, cartacce e quant'altro autorizzando qualche altro incivile a buttarci altri rifiuti come se fosse una discarica, e non è certo un bel vedere. Mentre sarebbe auspicabile fare di quell'area un punto verde del paese magari con un parco giochi per bambini".

