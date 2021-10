“Cara Unione...

ho una madre anziana e in questi ultimi due anni è stata diverse volte in ospedale e nei pronto soccorso.

Ho avuto pertanto modo di verificare tante volte lo stato vergognoso della sanità in Sardegna: i tempi lunghissimi di attesa; l'indifferenza, il cinismo, l'incuria e spesso la scarsa sensibilità umana dei medici, degli infermieri e di tutto il personale degli ospedali.

Certo, il Covid ha reso tutto difficile, complicando il già pessimo stato della Sanitá sarda. Ma non è solo il Covid che spiega tutto e che giustifica tutto! La Sanitá in Sardegna (non ho timore a dirlo) è da tempo in uno stato pietoso!

E bisogna dirlo forte, quando oramai troppe persone si stanno abituando a subire e ad accettare questa vergogna.

Quest’estate mia madre, 91 anni e con molte patologie, ha atteso per ore e ore prima di essere visitata.

Non è vergognoso tutto questo?

In questo momento di sconforto penso tuttavia ai tanti ottimi medici e infermieri che ancora irradiano un po’ di luce in questo infernale girone e, chissà fino a quando, evitano che questo settore così vitale della società sprofondi nel caos e nell'abisso piú totale”

Maria Gabriella Manca

***

