«Cara Unione,

siamo due ragazze, una di Ghilarza che lavora a Samugheo e una di Samugheo che lavora a Ghilarza. Scriviamo in merito alla chiusura della strada provinciale 71 che collega Samugheo-Busachi avvenuta il 4 marzo scorso a seguito del crollo causato da un banalissimo acquazzone.

Questo è il terzo ponte di quella strada che crolla. Il primo nel 2009, il secondo nel 2019 (sistemato non dalla provincia ma dall’unione dei Comuni del Barigadu) ed il terzo avvenuto tre settimane fa. La provincia era al corrente del rischio crollo di quei ponti, eppure non si è preoccupata di intervenire per tempo cercando di evitare questa ennesima chiusura (si rende noto che il crollo del 2019 ha fatto sì che la provinciale 71 restasse chiusa e inagibile per quasi 3 anni).

Ad oggi, siamo costretti a percorrere ogni giorno la Strada Provinciale 33 che collega Samugheo-Allai (unica strada che collega anche Samugheo-Oristano) e che è percorsa quotidianamente anche dagli studenti di Allai per poter frequentare le scuole, con evidente congestione del traffico. E non parliamo della scarsa manutenzione: noi utenti siamo sempre più a "rischio incidente" a causa delle autentiche voragini che si aprono nel manto stradale e che ci stanno procurando anche danni alle auto.

Ciò che più sconcerta è il totale disinteresse della Provincia di Oristano: le nostre segnalazioni ad oggi sono sempre cadute nel vuoto.



Siamo al corrente degli interventi di manutenzione e dei finanziamenti in essere con riferimento proprio alla provinciale 33, ma siamo anche ben consapevoli che per quel tratto di strada la somma a disposizione non sarà sufficiente.

Quanto, allora, dovremo ancora aspettare per una sistemazione delle strade? Speriamo prima che accada qualcosa di grave.

Grazie dell’attenzione».

L.M. – A.F.

***

