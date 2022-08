“Cara Unione,

scrivo da Cala Gonone, con dispiacere e amarezza, riguardo le manchevolezze del recapito postale nel mio paese.

Da tanti mesi, oramai, non riceviamo regolarmente né lettere, né riviste, per non parlare delle bollette, che non arrivano affatto o già scadute.

A volte, capita anche di trovare nella buca delle lettere la corrispondenza dei vicini, che niente hanno a che vedere con i nostri cognomi, né con il nostro numero civico.

È una situazione che, purtroppo, accomuna la mia famiglia a tante altre di Cala Gonone e a nulla sono valse le comunicazione di reclamo cartacee o online.

Mi chiedo dunque: per avere un regolare servizio dobbiamo sostituirci ai postini, recandoci a prelevare la nostra posta al centro di smistamento?".

