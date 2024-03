“Cara Unione, buongiorno alla redazione e complimenti per la copertura totale della maratona elettorale. I vostri servizi hanno dimostrato che la Sardegna è pronta per vivere, dal punto di vista mediatico e della comunicazione, nel terzo millennio.

Non possiamo purtroppo affermare che sia tale la burocrazia regionale. Possibile mai che, a giorni e giorni dal voto, non sia ancora possibile sapere con esattezza chi abbia vinto le elezioni? Neanche nei più sperduti villaggi del cosiddetto "terzo mondo" si sfiora la ridicolaggine di un meccanismo elettorale gerentologico come il nostro.

Pensare che basterebbe fare uso del web per avere il voto in tempo reale e i risultati entro pochi minuti dalla chiusura dell dalla consultazione. Ciò permetterebbe anche ai sardi disterrausu di esercitare il loro diritto di voto. Perché questi politici, passati e presenti, non hanno mai affrontato questo problema?”.

Francesco Utzeri – Monserrato

***

